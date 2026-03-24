Der erste ÖSV-Weltcupsieger beendet seine Karriere

„Der Entschluss ist über einen längeren Zeitraum gereift und es war sicher auch keine leichte Entscheidung, meine Weltcup-Karriere zu beenden. Aber ich darf auf viele schöne Momente zurückblicken und bin mehr als glücklich über das Erreichte. Ich bin aber auch in einem Alter, in dem ich mehr an meine berufliche und private Zukunft denken muss“, sagt der 33-jährige Vorarlberger. „Der Skitourensport ist und bleibt sicherlich ein wichtiger Teil meines Lebens und werde auch noch bei dem einen oder anderen Rennen am Start stehen.“