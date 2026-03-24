Der erste ÖSV-Weltcupsieger beendet seine Karriere

Im Februar 2019 hatte der Vorarlberger Daniel Zugg in China heimische Sportgeschichte geschrieben. Ein Jahr später hing seine Karriere nach einem Absturz mit seinem Gleitschirm an einem dünnen Faden. Doch der gelernte Seilbahntechniker kämpfte sich zurück – jetzt ist aber endgültig Schluss.
„Der Entschluss ist über einen längeren Zeitraum gereift und es war sicher auch keine leichte Entscheidung, meine Weltcup-Karriere zu beenden. Aber ich darf auf viele schöne Momente zurückblicken und bin mehr als glücklich über das Erreichte. Ich bin aber auch in einem Alter, in dem ich mehr an meine berufliche und private Zukunft denken muss“, sagt der 33-jährige Vorarlberger. „Der Skitourensport ist und bleibt sicherlich ein wichtiger Teil meines Lebens und werde auch noch bei dem einen oder anderen Rennen am Start stehen.“
Historischer Sieg und böser Crash
Der Montafoner hatte sich im Februar 2019 einen Eintrag in den österreichischen Sportgeschichtsbüchern gesichert, als er in China in einem Sprintbewerb den ersten und bislang einzigen Einzelsieg für das ÖSV-Skibergsteigerteam holen konnte. 2020 erlitt er bei einem Absturz mit seinem Gleitschirm schwere Wirbelverletzungen, kämpfte sich aber wieder erfolgreich in den Weltcup zurück.
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