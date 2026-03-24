ÖSV-Herr beendet eine zweijährige Durststrecke

Im Dezember 2024 kam Claudio Andreatta beim Weltcup in Arosa (Sz) schwer zu Sturz. Kreuzbandriss, Saisonende, Operation. Der Weg zurück: Extrem hart! Doch nun konnte der 25-jährige Vorarlberger beim Saisonfinale in St. Moritz endlich wieder so richtig aufzeigen.
„Die Erleichterung ist wirklich riesig, da es mich die ganze Saison gefuchst hat und ich einfach nicht wusste, was mit mir los ist“, gestand Claudio Andreatta, nachdem er in St. Moritz als Dritter auf das Europacup-Podest fahren konnte. Für den Klostertaler war es das fünfte EC-Podest, das erste seit Februar 2024.
Fehler verhindert Sieg
„Dabei wäre noch mehr möglich gewesen“, sagte der 25-Jährige, der beim Angriff auf Rang eins einen Fehler machte und auf der Zielgeraden noch auf Platz drei zurückfiel. Den Sieg holte sich der Schweizer Lokalmatador Robin Tissieres – der Oberländer Nicolas Lussnig schied im Viertelfinale aus und holte Rang zehn. Der 20-jährige Oberösterreicher Janik Sommerer wurde 14.
Födermayr und Hofherr in den Top-10
Den Sieg bei den Damen holte Lokalmatadorin Chiara von Moos, die Oberösterreicherin Christina Födermayr landete als beste ÖSV-Dame auf Rang sechs. Die Tirolerin Isabel Hofherr fuhr auf Position zehn.
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