ÖSV-Herr beendet eine zweijährige Durststrecke

„Die Erleichterung ist wirklich riesig, da es mich die ganze Saison gefuchst hat und ich einfach nicht wusste, was mit mir los ist“, gestand Claudio Andreatta, nachdem er in St. Moritz als Dritter auf das Europacup-Podest fahren konnte. Für den Klostertaler war es das fünfte EC-Podest, das erste seit Februar 2024.