Frankreichs Ex-Präsident Jacques Chirac gestorben

In die Geschichte wird Chirac vor allem aus zwei Gründen eingehen: Er stemmte sich als Präsident im Jahr 2003 zusammen mit dem damaligen deutschen Kanzler Gerhard Schröder gegen den US-Einmarsch im Irak. Das Zerwürfnis zwischen Washington und Paris war tief, als „käsefressende Kapitulationsaffen“ wurden die Franzosen in den USA sogar geschmäht. Unbeirrt hielt Chirac aber an seinem Kurs eines außenpolitisch unabhängigen Frankreich in der Tradition von Republikgründer Charles de Gaulle fest.