U21-Nationalteam will Tabellenführung verteidigen

Das erste Duell mit Belgien konnten die ÖFB-Talente im November in Ried dank eines Treffers von Erik Kojzek mit 1:0 für sich entscheiden. „Es werden natürlich beide Seiten ihre Lehren aus dem Spiel im November gezogen haben. Trotzdem habe ich den Jungs gesagt, dass wir den Fokus ganz klar auf unser Spiel legen. Unser Ziel ist es, mutig zu sein, mutige Entscheidungen zu treffen und so zum Erfolg zu kommen“, erklärte U21-Teamchef Peter Perchtold.