Heftiger Sturz in Quali: Sorgen um Skisprung-Juwel

Schlimme Szenen in der Qualifikation zum Skifliegen in Vikersund am Sonntag. Shootingstar Kacper Tomasiak kam nach der Landung im Auslauf zu Fall. Nach langer Behandlung wurde er ins Spital gebracht. Offenbar hatte der Olympia-Held der Polen allerdings noch Glück im Unglück.
Bei schwierigen Windverhältnissen wagte sich Tomasiak am Sonntag in die Qualifikation zum später geplanten – und mittlerweile abgesagten – Skiflug-Bewerb in Vikersund. Nach 192 Metern rutschte er im Auslauf der Schanze weg und kam so zu Fall.
Bei noch hoher Geschwindigkeit verlor der 19-Jährige den rechten Ski und prallte schließlich auch mit dem Kopf auf den Boden. Der Pole blieb lange liegen und musste schließlich behandelt und abtransportiert werden.
Wohl Glück im Unglück
Erste Checks vor Ort hätten keine Knochenverletzungen oder Muskelverletzungen gezeigt. Aufgrund weiterer Tests und einer möglichen Gehirnerschütterung wurde Tomasiak schließlich aber in ein nahegelegenes Spital gebracht.
Der Teammanager der polnischen Mannschaft teilte anschließend mit, dass Tomasiak bei seinem Sturz glücklicherweise glimpflich davongekommen sei. Die Qualifikation wurde abgebrochen, der Bewerb selbst wurde aufgrund der Windverhältnisse schließlich abgesagt.
Tomasiak avancierte bei den Olympischen Spielen im Februar zum überraschenden Medaillensammler. Auf Bronze von der Großschanze folgten Silber von der Normalschanze und noch einmal Silber im Super-Team.
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