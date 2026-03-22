Marco Rossi und Marco Kasper stolpern zu Hause

Österreichs Eishockey-Exporte hatten in der National Hockey League (NHL) am Samstag nichts zu feiern. Die Detroit Red Wings von Marco Kasper unterlagen zuhause den Boston Bruins 2:4. Für Liga-Schlusslicht Vancouver war bei der 1:3-Heimniederlage gegen St. Louis ein Assist von Marco Rossi im Powerplay zum Ehrentreffer zu wenig. Die Blues stellten die Weichen mit einem Doppelschlag im zweiten Drittel auf Sieg.
Die Canucks haben zwölf ihrer 15 jüngsten Partien verloren. „Wir spielen zu verspielt, zu viel über außen und suchen nicht genug die umkämpften Bereiche. Ich glaube, das fehlt unserem Spiel“, sagte Rossi.
Kaspers Red Wings bissen sich die Zähne an einem überragenden Goalie Jeremy Swayman aus, der 41 Schüsse parierte. Die Bruins punkteten im fünften Spiel in Serie und liegen im Wild-Card-Rennen im Osten nun zwei Punkte vor Detroit an der Spitze. Für die Red Wings stehen noch zwölf Spiele vor Ende des Grunddurchgangs am Programm.
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