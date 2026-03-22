Marco Rossi und Marco Kasper stolpern zu Hause

Österreichs Eishockey-Exporte hatten in der National Hockey League (NHL) am Samstag nichts zu feiern. Die Detroit Red Wings von Marco Kasper unterlagen zuhause den Boston Bruins 2:4. Für Liga-Schlusslicht Vancouver war bei der 1:3-Heimniederlage gegen St. Louis ein Assist von Marco Rossi im Powerplay zum Ehrentreffer zu wenig. Die Blues stellten die Weichen mit einem Doppelschlag im zweiten Drittel auf Sieg.