Rangnick: „Kein Grund, einen Offensiven zu opfern“

Ein funktionierendes System

An seiner Grundordnung 4-2-3-1 bzw. 4-2-2-2 will Rangnick unabhängig vom Personal für die WM festhalten. „Es gibt für mich keinen Grund, an der Viererkette irgendetwas zu ändern“, sagte der Deutsche. Alle internationalen Topteams und auch die besten Nationalmannschaften würden darauf setzen. Wenn es darum gehe, eine Führung zu verteidigen, könne er nicht ausschließen, im Spiel auch einmal auf drei Innenverteidiger umzustellen. „Aber das wird sicherlich nicht unsere bevorzugte Spielweise sein. Ich sehe keinen Grund, vorne einen Offensiven zu opfern, damit einer mehr dann irgendwo hinten steht.“