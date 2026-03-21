AC Milan bezwingt Lazaro-Klub Torino mit 3:2!

AC Milan ist zumindest für einen Tag in der italienischen Fußball-Meisterschaft bis auf fünf Punkte an den Lokalrivalen Inter Mailand herangerückt!
Die Mailänder behielten am Samstag im Heimspiel gegen Torino, wo Valentino Lazaro auf der Ersatzbank saß, mit 3:2 die Oberhand und zogen wieder an SSC Napoli vorbei, das bereits am Freitag bei Cagliari 1:0 gewonnen hatte.
Juve enttäuscht mit 1:1 gegen Sassuolo
Der Tabellenführer kann am Sonntag nachlegen, ist da zum Abschluss der 30. Runde bei Fiorentina zu Gast.
Nur eine magere Punkteteilung gab es für den Fünften Juventus Turin. Die „Alte Dame“ kam zu Hause gegen den Zehnten Sassuolo über ein 1:1 nicht hinaus.
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