Ins Börsel greifen | Keine gute Idee

Keine gute Idee. Es reicht dafür ein passables Kurzzeitgedächtnis: Bis vor drei Wochen durfte man auf eine einigermaßen passable Wirtschaftserholung auch in Österreich hoffen. Dann brach Donald Trump den Iran-Krieg vom Zaun. Nun explodieren die Energiepreise, die Inflation droht ebenso zu explodieren, während das Wirtschaftswachstum implodieren könnte. Und dennoch will die Regierung bis Juni ein Budget für die Jahre 2027 und ’28 beschließen. Die darob gerade noch gehegte Euphorie bremst sich auch beim Finanzminister ein. Im Ö1-Interview gestand er am Samstag, dass die Unsicherheit gestiegen sei, weil man nicht wisse, wie lange der Krieg und die hohen Öl- und Gaspreise dauern. Auf die Frage, ob da ein weiteres Doppelbudget denn eine gute Idee sei, antwortete Marterbauer: „Grundsätzlich ist es eine sehr gute Idee gewesen.“ Betonung wohl auf „gewesen“. Denn es kann keine gute Idee mehr sein, ein Budget fürs nächste und übernächste Jahr zu erstellen, wenn wir nicht einmal wissen, welche die Welt erschütternden Beschlüsse US-Präsident Donald Trump am nächsten oder übernächsten Tag trifft.