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Amstetten nach Nullnummer nur noch auf Platz fünf

Fußball National
22.03.2026 12:42
Gegen Kapfenberg holte Amstetten nur ein Remis.
Gegen Kapfenberg holte Amstetten nur ein Remis.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kapfenberg und Amstetten haben sich zum Abschluss der 22. Runde in der 2. Fußball-Liga 0:0 getrennt. 

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Amstetten (36 Punkte) ist bereits drei Spiele sieglos, rutschte auf Platz fünf zurück und verpasste es, nach Punkten mit dem Trio FAC, Admira und St. Pölten (38) gleichzuziehen.

Tabellenführer ist Austria Lustenau (40) mit einem Spiel weniger. St. Pölten hat ebenfalls eine Partie in der Hinterhand. Kapfenberg ist Zwölfter (19).

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