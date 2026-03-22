So will Moskau Frauen zum Kinderkriegen animieren

Ärztin: „Zwang zur Fortpflanzung“

Von vielen Fachleuten kommt Kritik an dem Gesamtpaket. „Zwang zur Fortpflanzung. Anders kann ich diese Initiative nicht bezeichnen, die eine Frau von einer freien Persönlichkeit in ein Instrument zur Verbesserung der demografischen Lage verwandelt“, sagte etwa eine Ärztin in Russland. Wer andere Lebenspläne als Kinder habe, brauche keine „korrigierende Pädagogik“. Gerade in Zeiten mit Krisen und unsicheren Perspektiven werde der Kinderwunsch oft zurückgestellt, sagte Catherina Hinz, Geschäftsführerin am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Bei wirtschaftlichem Aufschwung könne sich das wieder ändern. Wichtig seien mehr Anreize wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie eine ausreichende Zahl an Kinderbetreuungsplätzen.