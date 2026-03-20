Sechs Schweizer bei Saalbach-Abfahrt in den Top-6

Und einem Resultat, das Befürchten lässt, dass die Schweizer auch in näherer Zukunft auf den ganz langen Latten die Nase vorne haben. So führte Sandro Manser einen Dreifachsieg von Swiss Ski vor Lenz Haechler und Philipp Kälin an. Doch dem nicht genug! Hinter den beiden Italienern Max Perathoner und Marco Abruzzese landeten mit Arnaud Boisset, Delio Kunz und Loic Chable drei weitere Eidgenossen zeitgleich auf Rang sechs. Heißt: Sechs Schweizer in den Top-6, sieben in den Top-10, neun in den Top-17.