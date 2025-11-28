Odermatt: „Mit Vinc red‘ ich immer bissl Blödsinn“

Neben Kriechmayr am Stockerl zeigte sich auch Haaser, der im Schlussteil überragend unterwegs war, zufrieden: „Ich bin oben ein bissl zu viel ‘umadum‘ gefahren. Ab der Einfahrt in den Zielhang war es dann glaube ich sehr gut. Mit einem Podium in die Saison zu starten, ist sehr, sehr gut. Darauf kann man aufbauen“, erklärte der Tiroler. Babinsky haderte ein wenig mit dem undankbaren vierten Platz. „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung, es ärgert mich trotzdem. Ich muss einfach dranbleiben und an mir arbeiten. Ich habe unten zwei Kurven einfach nicht gnadenlos durchgezogen, dann bist einfach nicht vorne dabei. Das muss ich mir abgewöhnen.“