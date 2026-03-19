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Hurra EU! | Alles Marmelade

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(Bild: ©Printemps - stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Hurra EU! Und plötzlich ging es schnell – und die Marmelade darf endlich wieder Marmelade heißen. Hurra EU! Es hat zwar ein paar Jahrzehnte gedauert, aber ab Juni – insofern „schnell“ – darf das, was Bauern oder auch größere Produzenten aus Marille, Kirsche, Zwetschke, Ribisel, Erdbeere oder anderen Früchten zum beliebtesten Brotaufstrich verkochen, wieder so heißen, wie wir ohnehin immer dazu gesagt haben: Marmelade. Viele Jahre lang hatten uns das die Brüsseler Bürokraten auf Geheiß von Lobbyisten nämlich untersagt. Erwirkt haben das Marmeladenverbot dereinst die mittlerweile längst aus der EU ausgetretenen Briten, denen es bereits lange vor dem Beitritt des Marmeladenlandes Österreichs gelungen war, den Ausdruck für ihren bitteren Orangenaufstrich zu schützen. Die ist mit unseren Marmeladen nur sehr entfernt verwandt.

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Alles Marmelade. In Österreich führte das EU-Verbot dazu, dass wir auf Marmeladegläschen „Konfitüre“ oder noch schlimmer „Fruchtaufstrich“ lesen mussten. Im allgemeinen Sprachgebrauch blieb das jedoch ohne Folgen. Und so zeigte man sich nach vielen Jahrzehnten des Verbots bei der EU gnädig und gibt den Ausdruck Marmelade frei. Aber Vorsicht: noch nicht heute, sondern ab 14. Juni. Ja, so schnell schießen die in Brüssel. So darf man auch davon ausgehen, dass wir auf eine europaweite Strompreisbremse auch noch ein paar Tage warten müssen. Gefordert wird die Änderung der Strompreisberechnung seit Langem, gestern wieder einmal von Bundeskanzler Christian Stocker beim EU-Gipfel der Regierungschefs. Doch bis zur Umsetzung werden wir noch viele Brote mit Konfitüre, Pardon, Marmelade schmieren! Irgendwie alles Marmelade…

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