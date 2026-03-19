Hurra EU! | Alles Marmelade

Alles Marmelade. In Österreich führte das EU-Verbot dazu, dass wir auf Marmeladegläschen „Konfitüre“ oder noch schlimmer „Fruchtaufstrich“ lesen mussten. Im allgemeinen Sprachgebrauch blieb das jedoch ohne Folgen. Und so zeigte man sich nach vielen Jahrzehnten des Verbots bei der EU gnädig und gibt den Ausdruck Marmelade frei. Aber Vorsicht: noch nicht heute, sondern ab 14. Juni. Ja, so schnell schießen die in Brüssel. So darf man auch davon ausgehen, dass wir auf eine europaweite Strompreisbremse auch noch ein paar Tage warten müssen. Gefordert wird die Änderung der Strompreisberechnung seit Langem, gestern wieder einmal von Bundeskanzler Christian Stocker beim EU-Gipfel der Regierungschefs. Doch bis zur Umsetzung werden wir noch viele Brote mit Konfitüre, Pardon, Marmelade schmieren! Irgendwie alles Marmelade…