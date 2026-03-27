Die Schulter! Djokovic sagt für Monte Carlo ab

Wegen einer Schulterverletzung muss Tennis-Superstar Novak Djokovic auch für das ATP-1000-Turnier in Monte Carlo passen!
Der zweifache Sieger des Sandplatz-Klassikers im Fürstentum an der Cote d‘Azur zog am Freitag laut Turnierveranstalter seine Nennung zurück.
Der 38-jährige Serbe hatte wegen der Blessur an der rechten Schulter bereits seine Teilnahme in Miami abgesagt. Djokovic hatte in Monte Carlo 2013 und 2015 triumphiert.
Auch der Weltranglisten-Siebente Taylor Fritz aus den USA reist wegen einer Verletzung nicht nach Monaco, wo vom 5. bis zum 12. April die Nummer 1 der Welt, Carlos Alcaraz, seinen Titel verteidigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.