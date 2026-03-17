“We are shocked!”
Sudden and unexpected! OSV Sports Director has died
Shocking news from the local swimming community: Walter Baer, sports director of the Austrian Swimming Federation (OSV), died suddenly and completely unexpectedly at noon today at the age of just 56! “Walter lived and breathed the sport 150 percent; we are shocked,” said OSV President Arno Pajek, expressing his dismay …
Swimming had always been Baer’s great passion, both as an active athlete and later as a coach and official in Eisenstadt, Vienna, and at the Südstadt Training Center. Starting in August 2018, he served as “Performance Director” for the OSV, overseeing sports operations.
“A dedicated swimming fanatic!”
In recent years, Baer played a key role in some of the greatest successes in Austrian swimming. The federation “mourns the loss of a very ambitious, dedicated swimming fanatic who was taken from us far too soon,” the OSV stated in a press release.
“Walter was the driving force behind Austrian swimming,” added OSV Finance Officer Thomas Unger. “He wasn’t just a sports director; he was a source of comfort, a motivator, and a visionary! Alongside his family, the OSV was his life’s work!”
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