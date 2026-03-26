Ski-Finale: Wie fällt Ihre Saisonbilanz aus?

In Lillehammer geht eine packende Weltcupsaison zu Ende. Auch für das ÖSV-Team war es ein Winter mit Höhen und Tiefen, emotionalen Siegen und bitteren Momenten. Bevor der Skizirkus in die wohlverdiente Sommerpause geht, wollen wir von Ihnen wissen: Wie fällt Ihre Saisonbilanz aus?
Einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze: Die Bilanz bei den Olympischen Spielen in Cortina kann sich durchaus sehen lassen. Neben den beiden Team-Kombinations-Medaillen sicherten sich mit Fabio Gstrein im Slalom und Cornelia Hütter im Super-G zwei weitere ÖSV-Athleten italienisches Edelmetall.
Im Weltcup konnte lediglich Julia Scheib mit der kleinen Kristallkugel im Riesentorlauf einen Titel nach Österreich holen. Im Rennen um den Gesamtweltcup spielten die heimischen Ski-Asse hingegen eine untergeordnete Rolle. Wie fällt Ihre Bilanz für die Weltcupsaison 2025/26 aus?
Wie bewerten Sie die Leistungen der ÖSV-Athleten im vergangenen Winter? Wer hat Sie positiv überrascht, von wem hätten Sie mehr erwartet? Welche Momente werden Ihnen auch für die kommenden Jahre weiter im Gedächtnis bleiben? Wir freuen uns auf Ihre Bilanz in den Kommentaren!
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