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Ski-Finale: Wie fällt Ihre Saisonbilanz aus?

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26.03.2026 09:00
Späte Erlösung: Vincent Kriechmayr sichert sich in Courchevel den ersten ÖSV-Abfahrtssieg seit ...
Späte Erlösung: Vincent Kriechmayr sichert sich in Courchevel den ersten ÖSV-Abfahrtssieg seit 1094 Tagen.(Bild: AP/Giovanni Auletta)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

In Lillehammer geht eine packende Weltcupsaison zu Ende. Auch für das ÖSV-Team war es ein Winter mit Höhen und Tiefen, emotionalen Siegen und bitteren Momenten. Bevor der Skizirkus in die wohlverdiente Sommerpause geht, wollen wir von Ihnen wissen: Wie fällt Ihre Saisonbilanz aus?

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Einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze: Die Bilanz bei den Olympischen Spielen in Cortina kann sich durchaus sehen lassen. Neben den beiden Team-Kombinations-Medaillen sicherten sich mit Fabio Gstrein im Slalom und Cornelia Hütter im Super-G zwei weitere ÖSV-Athleten italienisches Edelmetall.

Ariane Rädler und Katharina Huber sorgten in der Team-Kombination für die einzige ...
Ariane Rädler und Katharina Huber sorgten in der Team-Kombination für die einzige Ski-Alpin-Goldmedaille.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Im Weltcup konnte lediglich Julia Scheib mit der kleinen Kristallkugel im Riesentorlauf einen Titel nach Österreich holen. Im Rennen um den Gesamtweltcup spielten die heimischen Ski-Asse hingegen eine untergeordnete Rolle. Wie fällt Ihre Bilanz für die Weltcupsaison 2025/26 aus?

Julia Scheib holte die einzige ÖSV-Kristallkugel der Saison.
Julia Scheib holte die einzige ÖSV-Kristallkugel der Saison.(Bild: AP/Marco Trovati)

Wie bewerten Sie die Leistungen der ÖSV-Athleten im vergangenen Winter? Wer hat Sie positiv überrascht, von wem hätten Sie mehr erwartet? Welche Momente werden Ihnen auch für die kommenden Jahre weiter im Gedächtnis bleiben? Wir freuen uns auf Ihre Bilanz in den Kommentaren!

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