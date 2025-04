Kampagne für Verbot von Werbung für Nikotinbeutel

Ein Werbeplakat für Nikotinbeutel an einer Schulbushaltestelle sorgte kürzlich in Steyr für Aufregung. Nach Kritik in sozialen Medien ließen die Stadtbetriebe das Sujet, wie berichtet, entfernen – aus Kulanz, denn verboten ist derartige Reklame nicht. Zwar sind laut österreichischem Tabakgesetz „Werbung und Sponsoring für Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse“ grundsätzlich untersagt, doch es gibt Schlupflöcher: Anders als Zigaretten unterliegen Snus, Vape und Co. nicht dem Tabakmonopolgesetz.