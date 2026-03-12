Explosion jeden zweiten Tag | Kleinster Kompromiss

Explosion jeden zweiten Tag. Die Ölpreise explodieren, die Spritpreise genauso – aber in Österreich nur noch jeden zweiten Tag. Die beste, die richtige Lösung? Kaum. Die Regierung, die etwas gegen die durch die stark steigenden Treibstoffpreise erwartbar befeuerte Inflation tun möchte beziehungsweise tun muss, hat, wie etwa Energieexperte Johannes Beninigni von JBC Vienna der „Krone“ sagt, einen Weg gewählt, bei dem „reiner Aktionismus“ herauskomme. Die Entscheidung, nur noch dreimal wöchentlich erhöhen zu dürfen, hält der Experte für falsch. „In Deutschland ist jetzt eine Erhöhung täglich möglich, wie bisher bei uns.“ Die Regierung könne mit Steuersenkungen Krisenmanagement machen, aber den Trend nicht aufhalten. Von einem Preisdeckel hält Benigni nichts, weil sich Österreich vom internationalen Markt nicht entkoppeln könne. Zieht die Regierung wenigstens an einem Strang? Mitnichten!