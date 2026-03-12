Sprung aus Fenster endet in den Händen der Cobra

Szenen, wie aus einem Hollywood-Streifen! In der Nacht auf Donnerstag wurde ein Mann bei einem Polizeieinsatz verletzt. Der 31-Jährige versuchte dabei mit einem Sprung aus dem Fenster der Cobra-Spezialeinheit zu entkommen.
Im Stadtteil Gnigl fasste die Polizei in der Nacht auf Donnerstag einen aufgrund einer Straftat in Oberösterreich mit europaweitem Haftbefehl gesuchten 31-Jährigen. Dabei versuchte er bei Eintreffen der Spezialeinheit „Cobra“ zu flüchten und sprang aus dem zweiten Stock.
Womit er nicht gerechnet hat? Die Spezialeinheit stand im Garten des Anwesens schon bereit und konnte den Mann, der sich beim Sprung verletzte, umgehend festnehmen. Das berichtete der „ORF“ am Vormittag.
Bei Fluchtversuch verletzt
Der Mann verletzte sich beim Sprung und wurde sofort in Gewahrsam genommen.
