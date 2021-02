Jeanette Biedermann eröffnet schon Bikini-Saison

Schneebad im Bikini dauerte nur 30 Sekunden

Das leicht bekleidete Vergnügen in der Winterlandschaft hat die 40-Jährige übrigens aber auch schnell wieder beendet, wie sie weiter verriet. „Adrenalin bis unters Dach! 30 Sekunden Sonne tanken, ungefähr so lange hab ich es ausgehalten. Hat genau für ein Foto gereicht ... Herrlich!!“, schrieb Biedermann in ihrem Posting. „Jetzt geht es mir richtig gut! Die Endorphine tanzen Samba gerade.“