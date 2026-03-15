Die „Krone“ bringt Sie zu Velovista!

Wenn sich Kärntens Seenlandschaft im Frühling von ihrer schönsten Seite zeigt, dann heißt es wieder: Aufsteigen und losradeln – bei einemder größten Genussradevents Österreichs und die „Krone“ lädt Sie ein dabei zu sein.
Mit der Velovista 2026 verwandeln sich die Regionen rund um Wörthersee, Faaker See und Ossiacher See vom 25. April bis 3. Mai für mehr als eine Woche in ein Paradies für Radfahrer. Die Idee hinter Velovista ist dabei so einfach wie verlockend: Acht Tage lang entdecken Radfahrer auf geführten Etappen die schönsten Radstrecken Kärntens – begleitet von Kulinarik, Kultur und beeindruckenden Naturkulissen. Die Velovista führt dabei rund 450 Kilometer entlang der bekannten Kärntner Seenschleife durch einige der schönsten Landschaften des Alpenraums.
Und los geht’s mit einem echten Highlight, dem „Wörthersee autofrei“, bei dem Kärntens berühmtester Badesee ganz den Radfahrern gehört. Entlang der einzelnen Etappen, die teils bis nach Italien und Slowenien führen, erwarten die Teilnehmer regionale Spezialitäten, musikalische Überraschungen und kulturelle Zwischenstopps. Begleitet werden die Radfahrer von geschulten Guides und einem Serviceteam, während teils gesperrte Straßen und Radwege für entspanntes Radeln sorgen.
Auch organisatorisch ist alles durchdacht: Übernachtungen in ausgewählten 3- oder 4-Sterne-Radhotels und Gepäcktransport sorgen dafür, dass sich alle auf das Erlebnis konzentrieren können. Den krönenden Abschluss der Velovista bildet am 3. Mai der große Radfahrer und Skatertag Ossiacher See autofrei. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.verlovista.at.
Mitmachen und gewinnen
Die Kärntner Krone machts möglich und bringt Sie zu einem der schönsten Genussradevents Österreichs. Wir verlosen jeweils 3 Velovista Pakete für zwei Personen inkl. Leihräder für Wörthersee/Klagenfurt (vom 25.04 – 29.04) und für den Faaker/Ossiacher See (vom 29.04.- 03.05) und je 4 Nächten in einem 3* Hotel im Doppelzimmer. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. März, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner Letter“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.