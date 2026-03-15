Die „Krone“ bringt Sie zu Velovista!

Mit der Velovista 2026 verwandeln sich die Regionen rund um Wörthersee, Faaker See und Ossiacher See vom 25. April bis 3. Mai für mehr als eine Woche in ein Paradies für Radfahrer. Die Idee hinter Velovista ist dabei so einfach wie verlockend: Acht Tage lang entdecken Radfahrer auf geführten Etappen die schönsten Radstrecken Kärntens – begleitet von Kulinarik, Kultur und beeindruckenden Naturkulissen. Die Velovista führt dabei rund 450 Kilometer entlang der bekannten Kärntner Seenschleife durch einige der schönsten Landschaften des Alpenraums.