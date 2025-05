„Wir haben das Dorf verloren, aber nicht das Herz“

Wie berichtet, ist in der Schweiz am Mittwochnachmittag ein Gletscher abgestürzt und hat Teile des bereits evakuierten Dorfs Blatten im Lötschental unter sich begraben. Ausgelöst wurde das Ereignis von einem Bergsturz am rund 3800 Meter hohen Kleinen Nesthorn oberhalb des Gletschers. Dieser verlief relativ langsam und war von Geologinnen und Geologen vorhergesagt worden. Durch das Abbröckeln lagerten sich in den vergangenen Tagen ungefähr neun Millionen Tonnen Schuttmaterial auf dem Gletscher ab und übten Druck auf die Eismassen aus.



Hier sehen Sie Aufnahmen aus Blatten: