Bredlinger fehlen 27 Hundertstel auf WM-Semifinale

Beide, Leni Lindner und Isabel Posch, spüren keinen Druck, wissen vielmehr um ihre Stärke. Lindner: „Die 7,21 stimmen mich optimistisch. Ich habe heuer bei der WM zum ersten das Gefühl, dass ich dazugehöre und nicht nur Glück gehabt habe, dabei sein zu dürfen.“ Isabel Posch, als einzige des ÖLV-Quartettes zum ersten Mal bei einer Hallen-WM, hat sich „ehrlich gesagt keine Gedanken“ über Ziele, Zeiten oder Platzierungen gemacht. Sie wolle zuvor nicht „zu viel denken oder reden.“ Sie ist nur „megahappy über ihren Durchbruch“ in dieser Saison und wie diese bisher verlaufen sei. Dass sie heuer fünfmal 7,30 Sekunden und schneller gelaufen ist, ist schon sensationell. „Ich hätte nie gedacht, dass es heuer so schnell geht.“