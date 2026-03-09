Vorteilswelt
Verletzt im Spital

Überschlag mit Traktor: Lenker verweigert Alkotest

Kärnten
09.03.2026 06:55
Die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt stand mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. (Symbolfoto)
Die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt stand mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. (Symbolfoto)(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Am Sonntagabend kam ein 42-Jähriger mit seinem Traktor in Völkermarkt in Kärnten von der Straße ab, durchbrach einen Weidezaun und stürzte über eine steile Böschung. Im Spital verweigerte der Mann einen Alkotest.

0 Kommentare

Ein 42-Jähriger verlor um 21.12 Uhr in Völkermarkt die Kontrolle über sein Fahrzeug. „Dabei überfuhr dieser zunächst einen Straßenpoller und kam wenige Meter darauf mit der Zugmaschine von der Straße ab“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. 

Der Lenker durchbrach anschließend mit seinem Fahrzeug einen Weidezaun und stürzte über eine steil abfallende Böschung. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf einer darunterliegenden Weide zum Stillstand. 

Lenker verweigerte Alkotest
Trotz Verletzungen unbestimmten Grades entfernte sich der 42-Jährige von der Unfallstelle. Einsatzkräfte konnten den Lenker jedoch kurze Zeit später im Nahbereich anhalten. Anschließend wurde er dem Rettungsdienst zur Erstversorgung übergeben. 

„Die Durchführung einer Alkomatentestung verweigerte der Fahrzeuglenker, welcher zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt überstellt wurde“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Auch die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt stand mit 25 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz. 

Kärnten
09.03.2026 06:55
Kärnten

