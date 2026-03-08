Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Panne oder Aufstand?

Wirbel um Kreml-Video von hustendem Putin

Außenpolitik
08.03.2026 13:44
Russischer Machthaber bei Botschaft zum Internationalen Frauentag indisponiert – Panne oder ...
Russischer Machthaber bei Botschaft zum Internationalen Frauentag indisponiert – Panne oder Sabotage oder Bild der Menschlichkeit?(Bild: Krone KREATIV/AP/Gavriil Grigorov, x.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der sonst um ein makelloses Bild von Präsident Wladimir Putin bemühte Kreml hat zum Erstaunen vieler Russen eine Videosequenz veröffentlicht, in der der Staatschef hustet und sich räuspert. 

0 Kommentare

Der zum Weltfrauentag aufgezeichnete Clip wurde nach kurzer Zeit vom Kreml und von Staatsmedien wieder gelöscht und durch eine neue Fassung ersetzt, berichtete unter anderem die Zeitung „Nowaja Gaseta Europa“ im Exil. Kommentatoren wunderten sich, dass dem Kreml so etwas passiert.

Technische Panne oder Aufstand?
Kreml-nahe Kriegsblogger fragten in Kommentaren, ob es sich um eine gezielte Indiskretion, Sabotage oder eine Art Aufstand handeln könnte gegen einen alternden Putin. Der 73-Jährige ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert an der Macht. Dagegen meinte der Kreml-nahe Reporter Dmitri Smirnow in seinem Telegram-Kanal, dass es sich um eine technische Panne handeln könnte. Er selbst veröffentlichte auch einen Teil des Clips.

In den sozialen Medien wurde der Clip des hustenden Putins mehrfach geteilt – hier können Sie ihn sich ansehen:

„Putin zeigt auf jeden Fall Perfektionismus und den Wunsch, maximale Ergebnisse zu erzielen“, sagte Smirnow mit Blick auf den neuen Anlauf des Präsidenten, eine zweite Fassung der Glückwünsche zum Frauentag besser hinzubekommen. In einer ersten vom Kreml veröffentlichen Langfassung von gut sechs Minuten sind beide Aufnahmen – unterbrochen durch den Hustenreiz Putins – zu sehen.

Putin: „Ich habe heute sehr viel geredet“
Besonders die etwa 30-Sekunden-Sequenz vom hustenden Putin wurde in Telegramkanälen – einige mit Hunderttausenden Abonnenten – geteilt. Der Machthaber bat darin, die Aufnahme zu wiederholen. „Ich habe einen Frosch im Hals, musste fast husten. Ich habe heute sehr viel geredet“, erklärte er.

Lesen Sie auch:
Etliche Öltanker hängen wegen des Iran-Kriegs bei der Straße von Hormuz fest.
USA erteilen Ausnahme
Indien darf wegen Krieg wieder Öl von Putin kaufen
06.03.2026
Mitten in Iran-Krise
Putin will Gaslieferungen „jetzt sofort“ stoppen
04.03.2026

In seiner Grußbotschaft dankte er besonders auch den Frauen, die im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Einsatz „unter extrem schwierigen Bedingungen“ im Einsatz seien. „Überall beweisen Sie Mut, Tapferkeit, Hingabe und Standhaftigkeit“, sagte er.

Kreml weist Mutmaßungen zurück
Bei öffentlichen Auftritten und Reden hustet Putin immer wieder einmal. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies wiederholt die im Westen verbreiteten Mutmaßungen über angebliche Erkrankungen Putins zurück.

Der Präsident sei gesund, betonte er mehrfach. Husten und Räuspern bei Putin erklärte Peskow bisweilen mit der Wirkung von Klimaanlagen. Dagegen machten sich insbesondere in der Ukraine Kommentatoren über Panne mit dem Clip lustig: Der Kreml habe nun selbst das Bild eines „kranken Alten“ gezeigt, hieß es da unter anderem.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
08.03.2026 13:44
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wladimir Putin
EuropaKreml
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.291 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
283.586 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
254.208 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2738 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2192 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Iran-Angriff auf Zivilisten ++ Explosion in Oslo
1294 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Neue Bodycam-Videos
Zweifel an Polizeiversion nach ICE-Todesschüssen
Panne oder Aufstand?
Wirbel um Kreml-Video von hustendem Putin
Tag 9 im Nahost-Krieg
Explosion in Oslo ++ „Oberster Führer gewählt“
SPÖ-Parteitag
Holzleitner sieht „solides Ergebnis“ für Babler
„Krone“-Kommentar
Atempause für Babler wohl das höchste der Gefühle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf