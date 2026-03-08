Wirbel um Kreml-Video von hustendem Putin

Technische Panne oder Aufstand?

Kreml-nahe Kriegsblogger fragten in Kommentaren, ob es sich um eine gezielte Indiskretion, Sabotage oder eine Art Aufstand handeln könnte gegen einen alternden Putin. Der 73-Jährige ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert an der Macht. Dagegen meinte der Kreml-nahe Reporter Dmitri Smirnow in seinem Telegram-Kanal, dass es sich um eine technische Panne handeln könnte. Er selbst veröffentlichte auch einen Teil des Clips.