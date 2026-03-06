Vorteilswelt
Fünf Teams im Rennen

Kampf um Meistergruppe: Die Szenarien für Sonntag!

Bundesliga
06.03.2026 11:33
Können Andreas Weimann und seine Rapidler das Ticket für die Meistergruppe lösen?
Können Andreas Weimann und seine Rapidler das Ticket für die Meistergruppe lösen?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Rennen um die Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga entscheidet sich am Sonntag (17.00 Uhr – im Sportkrone.at-Liveticker) in der letzten Runde des Grunddurchgangs. Fünf Mannschaften sind noch im Rennen um die zwei verbliebenen Plätze in den Top sechs. 

0 Kommentare

Der TSV Hartberg ist als Fünfter fast durch, dahinter machen sich noch der SK Rapid, der SCR Altach, die SV Ried und die WSG Tirol Hoffnungen.

Die Szenarien im Überblick:
Hartberg (5./32 Punkte, Torverhältnis +5/daheim gegen Blau-Weiß Linz) kommt in die Meistergruppe:

  • bei einem Punktgewinn
  • bei einer Niederlage, außer Rapid und Altach gewinnen, wobei Altachs Torverhältnis dann besser als jenes von Hartberg sein muss

Rapid (6./30 Punkte, Torverhältnis 0/daheim gegen Salzburg):

  • bei einem Sieg
  • bei einem Unentschieden, wenn Altach nicht gewinnt
  • bei einer Niederlage, wenn Altach verliert sowie Ried und die WSG nicht gewinnen

Altach (7./29 Punkte, Torverhältnis +1/auswärts bei Sturm Graz):

  • bei einem Sieg, wenn Rapid nicht gewinnt oder Hartberg verliert, wobei Hartbergs Torverhältnis dann schlechter als jenes von Altach sein muss
  • bei einem Unentschieden, wenn Rapid verliert und sowohl Ried als auch die WSG nicht gewinnen
Altach konnte im Duell gegen Rapid die Chance auf die Meistergruppe spät noch am Leben halten.
Altach konnte im Duell gegen Rapid die Chance auf die Meistergruppe spät noch am Leben halten.(Bild: GEPA)

Ried (8./28 Punkte, Torverhältnis +2/daheim gegen Austria):

  • bei einem Sieg, wenn Rapid verliert und Altach nicht gewinnt

WSG Tirol (9./28 Punkte, Torverhältnis -1/daheim gegen GAK):

  • bei einem Sieg, wenn Rapid, Altach und Ried nicht gewinnen
