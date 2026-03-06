Kampf um Meistergruppe: Die Szenarien für Sonntag!

Das Rennen um die Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga entscheidet sich am Sonntag (17.00 Uhr – im Sportkrone.at-Liveticker) in der letzten Runde des Grunddurchgangs. Fünf Mannschaften sind noch im Rennen um die zwei verbliebenen Plätze in den Top sechs.