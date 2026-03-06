Kampf um Meistergruppe: Die Szenarien für Sonntag!

Das Rennen um die Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga entscheidet sich am Sonntag (17.00 Uhr – im Sportkrone.at-Liveticker) in der letzten Runde des Grunddurchgangs. Fünf Mannschaften sind noch im Rennen um die zwei verbliebenen Plätze in den Top sechs.
Der TSV Hartberg ist als Fünfter fast durch, dahinter machen sich noch der SK Rapid, der SCR Altach, die SV Ried und die WSG Tirol Hoffnungen.
Die Szenarien im Überblick:
Hartberg (5./32 Punkte, Torverhältnis +5/daheim gegen Blau-Weiß Linz) kommt in die Meistergruppe:
Rapid (6./30 Punkte, Torverhältnis 0/daheim gegen Salzburg):
Altach (7./29 Punkte, Torverhältnis +1/auswärts bei Sturm Graz):
Ried (8./28 Punkte, Torverhältnis +2/daheim gegen Austria):
WSG Tirol (9./28 Punkte, Torverhältnis -1/daheim gegen GAK):
