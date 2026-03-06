Nur eine kann nächste Kugel-Flaute noch verhindern

Sonnenschein, Plusgrade, Sulzschnee – ja, der Winter geht in seine letzten Züge, daher auch die Ski-Saison in die heiße Phase. In der Kristall das Objekt der Begierde ist, die „depperten Glasbecher“ (O-Ton Marcel Hirscher) in aller Munde sind. Zwei Weltcup-Wochenenden stehen vor dem Finale in Norwegen noch an, neun von zehn Entscheidungen sind offen. Einzig die Slalom-Kugel der Damen ist fix vergeben, geht zum insgesamt neunten Mal an Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin. Für sie ist es das 17. Kristall ihrer Karriere, mehr hat nur noch Landsfrau Lindsey Vonn (20).