Portugals Starautor António Lobo Antunes ist tot

Wollte nie ein Entertainer sein

Und wie sah er sich selbst? „Das, was ich schreibe, kann man nicht Romane nennen. Ich erzähle keine Geschichten, will kein Entertainer sein, will nicht lustig oder interessant rüberkommen“, schrieb er in einer Chronik. Ihn interessiere nur der Versuch, „das ganze Leben zwischen die zwei Deckel eines Buches zu stecken“, sagte er einmal. „Das ganze Leben“, das sind Reflexionen, Erinnerungen, Fantasien, Abrechnungen und Briefe an und Gespräche mit Lebenden und Toten.