Große Trauer um Winzer-Pionier Anton Kollwentz

Anton Kollwentz hat den Aufstieg des Weinlandes Österreich maßgeblich mitgeprägt und entscheidend zum „Rotweinwunder“ beigetragen. Bereits als 18-Jähriger pflanzte Kollwentz die erste Zweigelt-Ertragsanlage im Burgenland aus produzierte gehobene Qualitäten. Zu seinen Innovationen zählen auch die Einführung neuer Sorten, der Einsatz von französischen Eichenfässern sowie die Anwendung von malolaktischer Gärung.