Große Trauer um Winzer-Pionier Anton Kollwentz

Am 4. März verstarb die Wein-Legende aus Großhöflein im 86. Lebensjahr. Der Burgenländer zeichnete mitverantwortlich für den Aufstieg des österreichischen Weins zum Qualitätsprodukt.
Anton Kollwentz hat den Aufstieg des Weinlandes Österreich maßgeblich mitgeprägt und entscheidend zum „Rotweinwunder“ beigetragen. Bereits als 18-Jähriger pflanzte Kollwentz die erste Zweigelt-Ertragsanlage im Burgenland aus produzierte gehobene Qualitäten. Zu seinen Innovationen zählen auch die Einführung neuer Sorten, der Einsatz von französischen Eichenfässern sowie die Anwendung von malolaktischer Gärung.
1995 wurde der Verein „Renommierte Weingüter Burgenland“ gegründet, dem er zehn Jahre als Präsident vorstand. Dem legendären Winzer wurden unzählige nationale und internationale Auszeichnungen zuteil, 2021 verlieh ihm das Land Burgenland das Komturkreuz.
Das Weingut, seit 2003 von Sohn Andi geleitet, wird auch heute von den führenden Guides zu den besten österreichischen Produzenten gezählt – mit fünf von fünf möglichen Sternen.
