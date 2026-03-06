Vorteilswelt
In Bekleidungsgeschäft

Dieb droht Sicherheits-Mitarbeitern mit dem Tod

Salzburg
06.03.2026 12:53
Die Polizei brachte den Mann in die JVA (Symbolbild).
Die Polizei brachte den Mann in die JVA (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Im Salzburger Stadtteil Neustadt kam es am Dienstag kurz nach Mittag zu einem erschreckenden Vorfall. Ein Mann wurde bei einem Diebstahl erwischt und attackierte zwei Security-Mitarbeiter. 

Der 23-jährige Somalier wird beschuldigt, mit den Fäusten auf die Männer losgegangen zu sein. Aber mehr noch: Er drohte laut Polizei damit, sie umzubringen. Er soll ein Kleidungsstück gestohlen haben. 

Lesen Sie auch:
Die Handtasche entriss der Mann der Frau (Symbolbild). 
Handtaschenraub
85-Jährige überfallen: Polizei fasste Räuber (23)
06.03.2026

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Salzburg in die JA Salzburg eingeliefert.

