Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ohne Schein unterwegs

Drogenlenker lieferte sich Verfolgung mit Polizei

Tirol
01.02.2026 10:00
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein 35-jähriger Einheimischer am Samstagnachmittag mit der Polizei in Reutte. Der Mann floh und überholte auf seiner Flucht mehrere Fahrzeuge. Als die Polizei ihn stoppen konnte, dürften die Beamten nicht schlecht gestaunt haben.

0 Kommentare

Der 35-jährige Einheimische war kurz vor 17 Uhr mit seinem Auto im Bereich des Bahnhofs von Reutte unterwegs. Dort fiel er Polizeibeamten auf. Diese wussten, dass ihn erst vor Kurzem der Führerschein entzogen wurde.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und versuchten den Lenker, zum Anhalten zu bewegen. Dieser hatte jedoch anderes im Sinn und stieg aufs Gaspedal. Auf seiner Flucht beging er mehrere Verwaltungsübertretungen und führte mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit mehrere gefährliche Überholmanöver aus und gefährdete dabei Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer.

Zitat Icon

Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv.

Die Polizei

Stand unter Drogeneinfluss
Als der Fahrer bemerkte, dass die Polizeistreife aufholte, blieb er im Bereich der Gipsmühlstraße in Breitenwang stehen.  „Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv“, heißt es seitens der Polizei. Der 35-Jährige wird angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
241.465 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
229.971 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
118.411 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf