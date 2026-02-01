Drogenlenker lieferte sich Verfolgung mit Polizei

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein 35-jähriger Einheimischer am Samstagnachmittag mit der Polizei in Reutte. Der Mann floh und überholte auf seiner Flucht mehrere Fahrzeuge. Als die Polizei ihn stoppen konnte, dürften die Beamten nicht schlecht gestaunt haben.
Der 35-jährige Einheimische war kurz vor 17 Uhr mit seinem Auto im Bereich des Bahnhofs von Reutte unterwegs. Dort fiel er Polizeibeamten auf. Diese wussten, dass ihn erst vor Kurzem der Führerschein entzogen wurde.
Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und versuchten den Lenker, zum Anhalten zu bewegen. Dieser hatte jedoch anderes im Sinn und stieg aufs Gaspedal. Auf seiner Flucht beging er mehrere Verwaltungsübertretungen und führte mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit mehrere gefährliche Überholmanöver aus und gefährdete dabei Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer.
Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv.
Die Polizei
Stand unter Drogeneinfluss
Als der Fahrer bemerkte, dass die Polizeistreife aufholte, blieb er im Bereich der Gipsmühlstraße in Breitenwang stehen. „Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv“, heißt es seitens der Polizei. Der 35-Jährige wird angezeigt.
