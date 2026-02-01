Drogenlenker lieferte sich Verfolgung mit Polizei

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und versuchten den Lenker, zum Anhalten zu bewegen. Dieser hatte jedoch anderes im Sinn und stieg aufs Gaspedal. Auf seiner Flucht beging er mehrere Verwaltungsübertretungen und führte mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit mehrere gefährliche Überholmanöver aus und gefährdete dabei Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer.