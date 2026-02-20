Bayrische Polizei verfolgte Tiroler bis Salzburg

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein 23-jähriger Tiroler am Donnerstagabend mit der bayrischen Polizei. Diese wollte den Autofahrer für eine Kontrolle anhalten, stoppen konnten ihn die deutschen Beamten aber erst in Salzburg.
Bei der Verkehrskontrolle in Bad Reichenhall (Bayern) trat der Kitzbüheler ins Gas anstatt zu bremsen. Er versuchte im Reichenhaller Stadtgebiet die Polizisten abzuschütteln. Ein Streifenwagen verfolgte ihn nach Bayerisch Gmain und weiter über die Grenze nach Österreich.
In Großgmain geriet der 23-Jährige aber in eine Sackgasse, sprang aus dem Auto und lief zu Fuß davon. Nach einer Jagd über Grundstücke, über unwegsames Gelände und durch einen Bach konnte ein bayrischer Polizist den völlig erschöpften Tiroler einholen und festnehmen.
Er übergab den Flüchtigen an Kollegen der Polizeiinspektion Wals-Siezenheim, die einen Drogenschnelltest durchführten, der positiv verlief. Die bayrische Polizei zeigte den Mann wegen diverser Verkehrsdelikte an, die österreichischen Kollegen nahmen ihm den Führerschein ab.
