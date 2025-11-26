Radstadt trauert um seine Bürgermeisterin

Radstadts Bürgermeisterin Katharina Prommegger ist tot. Wie die örtliche ÖVP mitteilte, sei Prommegger nach langer Krankheit in den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs gestorben. Im Juni 2023 wurde die dreifache Mutter als Nachfolgerin von Christian Pewny (FPÖ) zur Stadtchefin gewählt.
Die Unternehmerin war die erste Frau an der Spitze der Pongauer Gemeinde. Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im Jahr 2024 wurde Prommegger nach der Übernahme von Pewny erneut im Amt bestätigt.
Die Landtagssitzung am Mittwoch begann aufgrund des Todes der ÖVP-Politikerin mit einer Trauerminute für die langjährige Gemeindepolitikerin und Mutter von drei Kindern. Die Stadtgemeinde Radstadt sagte eine für heute geplante Gemeindeversammlung ab. Katharina Prommegger verstarb im 57. Lebensjahr.
