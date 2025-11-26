Radstadt trauert um seine Bürgermeisterin

Die Landtagssitzung am Mittwoch begann aufgrund des Todes der ÖVP-Politikerin mit einer Trauerminute für die langjährige Gemeindepolitikerin und Mutter von drei Kindern. Die Stadtgemeinde Radstadt sagte eine für heute geplante Gemeindeversammlung ab. Katharina Prommegger verstarb im 57. Lebensjahr.