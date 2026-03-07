Vorteilswelt
Bemerkenswerte Frauen

Wenn auch die Nonne beim „Speed Dating“ mit macht

Steiermark
07.03.2026 19:00
Großartige Frauen mit tollen Berufen: Theresia Töglhofer, Sonja Felber, Flora Stübl, Ellisabeth ...
Großartige Frauen mit tollen Berufen: Theresia Töglhofer, Sonja Felber, Flora Stübl, Ellisabeth Leitner, Veronika Almer, Tanja de Jong (hinten v. li.), vorne Anita Macher (li.), Sabine Luger(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Um aufzuzeigen, was man am Land – und als Frau – alles erreichen kann, hatten die Birkfelder Bibliothekarinnen eine tolle Idee. Sie holten sich großartige Frauen in nicht ganz gewöhlichen Berufen in die gute Bücherstube.

0 Kommentare

Sie selbst haben schon einen Job, der außergewöhnlich ist – aber darüberhinaus haben Michaela Reitbauer und Ulla Patz, die im steirischen Birkfeld (ehrenamtlich) die Bibliothek mitbetreuen, noch geniale Ideen. Zum Internationalen Frauentag wollten sie die Tore zum Bücherschatz öffnen, Steirerinnen hineinbitten, die bemerkenswerte Berufe haben. Und diese mit Schülern vernetzen – im Fünf-Minuten-Takt, wie beim Speed Dating.

„Also nicht, um eine Frau zu finden“, schmunzelt Patz, „sondern vielleicht einen interessanten Job. Wir wollten damit aufzeigen, was alles möglich ist – selbst wenn man auf dem Land lebt.“ Und eine Frau ist ...

Ulla Patz (re.) und Michaela Reitbauer
Ulla Patz (re.) und Michaela Reitbauer(Bild: Jürgen Fuchs)

So blieben die Münder teils bei Anita Macher offen – die zarte, fröhliche Steirerin ist nämlich Lkw-Fahrerin. „Und hievt mit ihren eigenen 50 Kilo Dinge, die fast so schwer sind wie sie“, erzählt Patz. „Oder wirft riesige Planen vier Meter hoch über ihren Truck, mit größter Selbstverständlichkeit. Mit solchen Dingen und mit ihrer beeindruckenden Persönlichkeit hat sie sich Respekt verschafft in diesem von Männern dominierten Beruf.“

Veronika Almer, eine echte oststeirische „Bauer-Frau“
Veronika Almer, eine echte oststeirische „Bauer-Frau“(Bild: Sepp Pail)

Die 60 Schüler aus Birkfeld zwischen 15 und 17 Jahren – darunter auch einige Burschen – besuchten aber auch gerne die sieben anderen Damen. Veronika Almer etwa, über die wir in der „Krone“ schon berichtet haben, weil die Oststeirerin eine echte „Bauer-Frau“ ist. Sie schupft ihren Hof allein, mästet prächtige Ochsen. Und während im Vorfeld durchaus überlegt wurde, ob die fröhliche Junggesellin das überhaupt schafft (die Frage hätte man sich bei einem Mann wohl nicht gestellt), wird sie heute sogar um Hilfe gebeten, wenn es ums Heueinbringen oder Holzarbeit geht.

Speed Dating einmal anders
Speed Dating einmal anders(Bild: Jürgen Fuchs)

„Das Wichtigste ist für mich aber: Ich mach‘ meine Arbeit immer noch richtig gerne“, so Almer. „Und“, schmunzelt sie: „Ich hab‘ den Schülern, die sich für meinen Beruf interessiert haben, auch Mut zugesprochen. Ja, es ist viel zu tun, ja, man ist angehängt – aber mit kluger Planung kann man sich schon auch einmal freischaufeln.“

Zitat Icon

Wir wollten mit dieser Aktion zum Internationalen Frauentag auf die Vielfalt im Berufsleben aufmerksam machen.  

Ulla Patz

Zu den acht Damen gehörten Sonja Felber, Choreografin, Schriftstellerin Theresia Töglhofer, Sozialarbeiterin Tanja de Jong, Umwelttechnikerin Flora Stübl, die aktuell als Polizistin agiert, sowie Elisabeth Leitner, die Studienabbrecherin, die heute mit Zahlen jongliert und die Mechanismen der Finanzwelt erklärt.

Ordensfrau bei Putzkolonne
Auch Sabine Luger beeindruckte. Die Nonne sieht ihre Mission im Gebet und in der Hilfe aller Art für jeden, der sie braucht und annimmt. Was die Schwester macht, um ihnen auf Augenhöhe zu begegnen? Der letzte Job der Ordensfrau war bei einer Putzkolonne

Steiermark
07.03.2026 19:00
