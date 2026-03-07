Wenn auch die Nonne beim „Speed Dating“ mit macht

Die 60 Schüler aus Birkfeld zwischen 15 und 17 Jahren – darunter auch einige Burschen – besuchten aber auch gerne die sieben anderen Damen. Veronika Almer etwa, über die wir in der „Krone“ schon berichtet haben, weil die Oststeirerin eine echte „Bauer-Frau“ ist. Sie schupft ihren Hof allein, mästet prächtige Ochsen. Und während im Vorfeld durchaus überlegt wurde, ob die fröhliche Junggesellin das überhaupt schafft (die Frage hätte man sich bei einem Mann wohl nicht gestellt), wird sie heute sogar um Hilfe gebeten, wenn es ums Heueinbringen oder Holzarbeit geht.