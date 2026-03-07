Frau Dr. Pfusch jetzt im Iran „untergetaucht“!

Nächste Groteske im Fall jener falschen Ärztin, die mutmaßlich in einer „Schönheitsklinik“ nahe dem Wiener Stephansdom mindestens 88 Patienten bei Behandlungen „operativ verpfuscht“ haben soll. Denn nun entschuldigte sich die 45-jährige Angeklagte damit, dass sie sich in ihrem Heimatland Iran – trotz des Kriegszustands – aufhalte und deshalb nicht zur Verhandlung im Wiener Landesgericht kommen könne.