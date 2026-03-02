LH-Vize Manuela Khom „offen für Diskussion“

Soll der Wehrdienst auf Frauen ausgeweitet werden? Nachdem in Österreich aktuell über eine Verlängerung des Wehr- und Zivildienstes bei Männern diskutiert wird – eine Volksbefragung steht im Raum –, stellt sich auch diese Frage. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) lehnt die Pflicht für Frauen derzeit ab, ein längerer Wehrdienst bei Männern könnte schon mit 2027 kommen.