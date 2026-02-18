Zehn gegen zwei bei wilder Après-Ski-Schlägerei

Ereignet hat sich der Vorfall am Dienstagabend um kurz nach 19.30 Uhr. „Laut Zeugenaussagen griffen rund zehn bislang unbekannte Täter zwei andere Männer an“, heißt es von der Polizei. Die beiden Opfer erlitten bei der Schlägerei „Verletzungen unbestimmten Grades“. Unmittelbar nach der wilden Prügelei ergriffen die Angreifer die Flucht in eine unbekannte Richtung.