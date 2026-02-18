Zehn gegen zwei bei wilder Après-Ski-Schlägerei

Völlig eskaliert ist – wieder einmal – ein Streit beim Après-Ski in Sölden im Tiroler Ötztal. Ein Dutzend Niederländer geriet im Ortsgebiet aneinander. Laut Exekutive gingen dabei zehn Männer auf zwei andere los.
Ereignet hat sich der Vorfall am Dienstagabend um kurz nach 19.30 Uhr. „Laut Zeugenaussagen griffen rund zehn bislang unbekannte Täter zwei andere Männer an“, heißt es von der Polizei. Die beiden Opfer erlitten bei der Schlägerei „Verletzungen unbestimmten Grades“. Unmittelbar nach der wilden Prügelei ergriffen die Angreifer die Flucht in eine unbekannte Richtung.
Fahndung ohne Erfolg
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief negativ. Die Ermittlungen zur genauen Identität der Täter laufen noch. Völlig unklar ist auch noch, warum es zu der Schlägerei kam.
