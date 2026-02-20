Vonn: „Die Schmerzen sind schwer zu ertragen“

Lindsey Vonn hat nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt auch ihre fünfte Operation gut überstanden – allerdings dauerte diese sechs Stunden und die „Schmerzen sind schwer zu ertragen“. Das verriet die 41-jährige US-Amerikanerin am Freitag auf Instagram und X.
„Die Operation ist vorbei ... sie hat etwas mehr als 6 Stunden gedauert. Wie ihr sehen könnt, waren viele Platten und Schrauben nötig, um alles wieder zusammenzusetzen, aber Dr. Hackett hat unglaubliche Arbeit geleistet“, schrieb Vonn in ihrem Posting.
Dazu postete Vonn mehrere Röntgen-Bilder ihres Beins. Sie zeigen Platten und viele Schrauben.
„Ein komplexer Bruch“
Die „Krone“ fragte bei Unfall-Chirurg Dr. Lukas Brandner nach. Er sagt: „Das ist ein komplexer Bruch des Schienbeinkopfes, mit einem Bruch des Schienbeinschaftes. Das Wadenbein ist oben auch gebrochen – das muss man aber bei so einer Verletzung nicht zusätzlich versorgen. Insgesamt wurden drei Platten verwendet zur Stabilisierung.“
Der Vereinsarzt des SK Rapid schätzt, dass Vonn ihr Bein rund acht Wochen nicht belasten darf. „In weiterer Folge wird ziemlich sicher eine Arthroskopie nötig sein, um die Knorpel und Meniskusschädigungen, die durchaus im Rahmen solcher Verletzungen auch vorkommen, zu sanieren.“
„Schmerzen schwer zu ertragen“
Auf X lässt die Speed-Queen jedenfalls wissen, dass die Operation gut verlaufen ist. „Sie hat etwas mehr als sechs Stunden gedauert. Ich erhole mich noch, aber die Schmerzen sind schwer zu ertragen.“ Es gehe zwar Schritt für Schritt voran, sie hoffe jedoch, bald aus dem Krankenhaus entlassen zu werden.
Vonn wurde nach ihrem Klinikaufenthalt in Treviso am Montag mit dem Krankenwagen zum Flughafen Marco Polo in Venedig gebracht und in die USA geflogen.
