Dua Lipa sorgt bei Brit Awards für tiefe Einblicke

Sie wisse, dass ihr verstorbener Mann von oben auf sie herabschauen würde, obwohl er Reden sehr gehasst habe. „Wenn Ozzy heute Abend hier bei uns wäre, würde er uns sein umwerfendes Lächeln zeigen, und ich weiß, er wäre so stolz, diese Auszeichnung von dem Land entgegenzunehmen, das er so liebte. Er ist zwar nicht mehr da, aber er hat uns ein unglaubliches Werk hinterlassen, das von dem Land, das ihn hervorgebracht hat, niemals vergessen werden wird.“