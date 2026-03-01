Dua Lipa sorgt bei Brit Awards für tiefe Einblicke

Große Gefühle, viel nackte Haut und ein gefeiertes Comeback gab es am Samstagabend bei den Brit Awards. Für den heißesten Bühnen-Moment sorgte aber Dua Lipa, die im Gucci-Glitzer-Minijumpsuit glänzte und mit einem XXL-Dekolleté alle Blicke auf sich zog.
Dass Dua Lipa weiß, wie sie alle Blicke auf sich zieht, ist längst bekannt. Bei den Brit Awards, die am Samstagabend in Manchester vergeben wurden, sorgte die Sängerin daher nicht nur mit ihrem Überraschungsauftritt für Begeisterung, sondern auch mit ihrem heißen Bühnen-Look.
Die 30-Jährige setzte nämlich lediglich auf einen Body, der im Scheinwerferlicht dank zahlreicher Glitzersteinchen funkelte. Das Dekolleté: ein wahrer Blickfang! Der Ausschnitt zog sich nämlich fast bis zum Bauchnabel und entblößte somit viel nackte Haut.
Brit Awards ehrten Ozzy Osbourne
Doch Dua Lipa war längst nicht das einzige Highlight der Preisverleihung. Für Gänsehaut sorgte etwa der rührende Tribut für den im letzten Jahr verstorbenen Ozzy Osbourne. Robbie Williams performte „No More Tears“, während Sharon und Kelly Osbourne dem Rocker mit bewegenden Worten bedachten.
Sharon beschrieb ihren verstorbenen Mann liebevoll als „den bescheidensten Egomanen, den man sich vorstellen kann“, während Tochter Kelly ihr unterstützend zur Seite stand.
„Es ist mir eine Ehre, diese Auszeichnung von meinem wundervollen Mann entgegenzunehmen, diesen Lifetime Achievement Award“, fuhr Sharon Osbourne fort. „Gott weiß, ich wünschte, er könnte ihn selbst entgegennehmen.“
Sie wisse, dass ihr verstorbener Mann von oben auf sie herabschauen würde, obwohl er Reden sehr gehasst habe. „Wenn Ozzy heute Abend hier bei uns wäre, würde er uns sein umwerfendes Lächeln zeigen, und ich weiß, er wäre so stolz, diese Auszeichnung von dem Land entgegenzunehmen, das er so liebte. Er ist zwar nicht mehr da, aber er hat uns ein unglaubliches Werk hinterlassen, das von dem Land, das ihn hervorgebracht hat, niemals vergessen werden wird.“
Styles mit neuer Single
Umjubelt wurde an diesem Abend aber auch Harry Styles‘ Bühen-Comeback. Der Sänger stellte seinen neuen Song „Aperture“ vor und wirbelte mit zahlreichen Tänzern und Tänzerinnen über die Bühne der Brit Awards. Sein von den Fans sehnsüchtig erwartetes neues Album „Kiss all the Time, Disco Occasionally“ erscheint am 6. März.
Olivia Dean als Abräumerin des Abends
Die britische Sängerin Olivia Dean war unterdessen die große Gewinnerin der diesjährigen Brit Awards. Die 26-Jährige erhielt bei der Preisverleihung in Manchester vier Auszeichnungen – darunter in den beiden wichtigen Kategorien als beste Künstlerin und für das Album des Jahres („The Art of Loving“).
„Dieses Album handelt einfach nur von Liebe und davon, einander in einer Welt zu lieben, die lieblos erscheint“, sagte Dean.
Nach den Grammys gelten die Brits Awards als einer der wichtigsten Musikpreise der Welt. Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden in der Übertragung des Senders ITV zahlreiche in die Menge gerufene Flüche und auch weitere Sprüche entfernt, etwa ein Witz von Moderator Jack Whitehall über den im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tief gefallenen Ex-Minister Peter Mandelson.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.