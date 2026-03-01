Vorteilswelt
Was für ein Dekolleté!

Dua Lipa sorgt bei Brit Awards für tiefe Einblicke

Society International
01.03.2026 13:19
(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Große Gefühle, viel nackte Haut und ein gefeiertes Comeback gab es am Samstagabend bei den Brit Awards. Für den heißesten Bühnen-Moment sorgte aber Dua Lipa, die im Gucci-Glitzer-Minijumpsuit glänzte und mit einem XXL-Dekolleté alle Blicke auf sich zog.

Dass Dua Lipa weiß, wie sie alle Blicke auf sich zieht, ist längst bekannt. Bei den Brit Awards, die am Samstagabend in Manchester vergeben wurden, sorgte die Sängerin daher nicht nur mit ihrem Überraschungsauftritt für Begeisterung, sondern auch mit ihrem heißen Bühnen-Look.

Die 30-Jährige setzte nämlich lediglich auf einen Body, der im Scheinwerferlicht dank zahlreicher Glitzersteinchen funkelte. Das Dekolleté: ein wahrer Blickfang! Der Ausschnitt zog sich nämlich fast bis zum Bauchnabel und entblößte somit viel nackte Haut. 

Dua Lipa schwebte auf eine Discokugel in die Halle.
Dua Lipa schwebte auf eine Discokugel in die Halle.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Und verzauberte das Publikum anschließend mit einer sexy Performance.
Und verzauberte das Publikum anschließend mit einer sexy Performance.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Ihr sexy Look stammte von Gucci.
Ihr sexy Look stammte von Gucci.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Brit Awards ehrten Ozzy Osbourne
Doch Dua Lipa war längst nicht das einzige Highlight der Preisverleihung. Für Gänsehaut sorgte etwa der rührende Tribut für den im letzten Jahr verstorbenen Ozzy Osbourne. Robbie Williams performte „No More Tears“, während Sharon und Kelly Osbourne dem Rocker mit bewegenden Worten bedachten.

Sharon beschrieb ihren verstorbenen Mann liebevoll als „den bescheidensten Egomanen, den man sich vorstellen kann“, während Tochter Kelly ihr unterstützend zur Seite stand.

Kelly und Sharon Osbourne holten sich für den verstorbenen Ozzy Osbourne den Lifetime ...
Kelly und Sharon Osbourne holten sich für den verstorbenen Ozzy Osbourne den Lifetime Achievement Award ab – und gedachten dem Rocker mit rührenden Worten.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

„Es ist mir eine Ehre, diese Auszeichnung von meinem wundervollen Mann entgegenzunehmen, diesen Lifetime Achievement Award“, fuhr Sharon Osbourne fort. „Gott weiß, ich wünschte, er könnte ihn selbst entgegennehmen.“ 

Sie wisse, dass ihr verstorbener Mann von oben auf sie herabschauen würde, obwohl er Reden sehr gehasst habe. „Wenn Ozzy heute Abend hier bei uns wäre, würde er uns sein umwerfendes Lächeln zeigen, und ich weiß, er wäre so stolz, diese Auszeichnung von dem Land entgegenzunehmen, das er so liebte. Er ist zwar nicht mehr da, aber er hat uns ein unglaubliches Werk hinterlassen, das von dem Land, das ihn hervorgebracht hat, niemals vergessen werden wird.“

Robbie Williams performte „No More Tears“.
Robbie Williams performte „No More Tears“.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)
Im Hintergrund wurden Bilder von Ozzy Osbourne eingeblendet.
Im Hintergrund wurden Bilder von Ozzy Osbourne eingeblendet.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Styles mit neuer Single
Umjubelt wurde an diesem Abend aber auch Harry Styles‘ Bühen-Comeback. Der Sänger stellte seinen neuen Song „Aperture“ vor und wirbelte mit zahlreichen Tänzern und Tänzerinnen über die Bühne der Brit Awards. Sein von den Fans sehnsüchtig erwartetes neues Album „Kiss all the Time, Disco Occasionally“ erscheint am 6. März.

Harry Styles stellte bei den Brit Awards seine neue Single vor.
Harry Styles stellte bei den Brit Awards seine neue Single vor.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)
Und sorgte mit zahlreichen Tänzern auf der Bühne für Begeisterung beim Publikum.
Und sorgte mit zahlreichen Tänzern auf der Bühne für Begeisterung beim Publikum.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Olivia Dean als Abräumerin des Abends
Die britische Sängerin Olivia Dean war unterdessen die große Gewinnerin der diesjährigen Brit Awards. Die 26-Jährige erhielt bei der Preisverleihung in Manchester vier Auszeichnungen – darunter in den beiden wichtigen Kategorien als beste Künstlerin und für das Album des Jahres („The Art of Loving“).

Olivia Dean durfte sich gleich vier Auszeichnungen abholen.
Olivia Dean durfte sich gleich vier Auszeichnungen abholen.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

„Dieses Album handelt einfach nur von Liebe und davon, einander in einer Welt zu lieben, die lieblos erscheint“, sagte Dean.

Den Hingucker-Look des Wochenendes trug eine berühmte Sängerin!
Von sexy bis glamourös
Die aufregendsten Red-Carpet-Looks der Berlinale
16.02.2026
„Küsse und Disco“
Popsänger Harry Styles kündigt neues Album an
15.01.2026

Nach den Grammys gelten die Brits Awards als einer der wichtigsten Musikpreise der Welt. Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden in der Übertragung des Senders ITV zahlreiche in die Menge gerufene Flüche und auch weitere Sprüche entfernt, etwa ein Witz von Moderator Jack Whitehall über den im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tief gefallenen Ex-Minister Peter Mandelson.

Society International
01.03.2026 13:19
Was für ein Dekolleté!
Dua Lipa sorgt bei Brit Awards für tiefe Einblicke
Mit Italo-Schnulze
Sanremo-Sieger Sal da Vinci fährt zum ESC in Wien
„Freue mich so krass“
Sarah Engels tritt beim ESC für Deutschland an
Heißer geht es kaum!
Ratajkowski lässt nach Gucci-Walk Hüllen fallen
Selfies mit Mama
Paris Jackson postet seltene Fotos mit Debbie Rowe
