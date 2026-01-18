Keine konkreten Pläne für Windkraft in Traismauer

Der Wald zwischen Traismauer, Sitzenberg-Reidling und Herzogenburg rund um den Seelackenberg soll für die Windkraft genutzt werden. In allen betroffenen Gemeinden trifft man dabei wie schon so oft auf Gegenwind. In Traismauer stand das Thema am 12. Jänner im Mittelpunkt einer Sondersitzung des Gemeinderates. Sowohl die Initiative „3 Gemeinden – 1 Ziel“ als auch die FPÖ sind sich nach der Sitzung sicher: „Bürgermeister Herbert Pfeffer musste dabei erstmals öffentlich einräumen, dass sehr wohl konkrete Planungen für Windkraftanlagen bestehen“, wie sie in einer Aussendung schrieben.