Jetzt werden die Windparks auch „geschrumpft“

Rekordmeldungen von AKW-Anlagen aus dem Nachbarland . . .

Wenn man über die Grenzen Richtung Norden blickt, kann man diesem Trend, bestehende Anlagen bestmöglich durch neue Windräder zu ersetzen, nur zustimmen: Denn aus Tschechien ist kürzlich gemeldet worden, dass im größeren der beiden Atomkraftwerke, Temelín, in diesem Jahr bei der Energieproduktion ein neuer Höchstwert erreicht worden sei – mit einer Jahresproduktion von 16,8 Terawattstunden. Damit ist die umstrittene Anlage in Temelín der wichtigste Stromproduzent in Tschechien: Man deckt damit ein Fünftel des Gesamtverbrauchs im ganzen Land ab.