So viel mehr Power bringen neueste Windradriesen

Sie sind gewachsen – aber entscheidend ist die technische Entwicklung

Doch es kommt nicht immer auf die Höhe an: Verwendete man früher noch vier, sind es nunmehr drei Rotorblätter, wie sie in Prellenkirchen zum Einsatz kommen. Durch die neuen Bauweisen liefert eine neue Anlage gleich viermal so viel Leistung wie eine abgebaute – und das auf gleicher Fläche. Somit werden die sieben erneuerten Anlagen künftig rund 34.000 Haushalte mit Strom versorgen können, bei einer Jahreserzeugung von 119 Gigawatt.