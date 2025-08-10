Für Windpark-Pionier stellt sich nun Distanzfrage

Bürgerinitiative gibt nicht auf: Neue Homepage für mehr Unterschriften

Nun kommt der „Don Quijote-Effekt“ ins Spiel: Die Widmung erfolgte bereits 2003, die Abstandsregelung trat erst ein Jahr später in Kraft – man dreht sich rechtlich und politisch im Kreis. Die zuständige Abteilung beim Land kühlt die Gemüter: „Da die Widmung früher erfolgte, kommt die Bestimmung nicht zur Anwendung“, verweist der Experte Alexander Teutsch aber auf die seit Jänner laufende Umweltverträglichkeitsprüfung.