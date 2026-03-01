Patientin: „Hat mich überrascht und beeindruckt“

Am Donnerstag, 5. März, gehen in Innsbruck die „Tiroler Gesundheitsgespräche“ in die nächste Runde. Die Veranstaltungsreihe der Tirol Kliniken wird in Partnerschaft mit der „Tiroler Krone“ und dem ORF Tirol durchgeführt und widmet sich diesmal dem Thema: „Frauen, Männer, Gesundheit: Was die Medizin lange übersehen hat – und warum Gendermedizin das ändert.“ Auskunft geben die Allgemein- und Gendermedizinerin Angelika Bader, Leiterin Frauengesundheitszentrum der Klinik Innsbruck, Nikola Komlenac, Psychologe und erste habilitierte Person im deutschsprachigen Raum im Fach Gendermedizin und Diversität sowie Lena Tschiderer, Assistenzprofessorin für kardiovaskuläre Epidemiologie am Institut für Klinische Epidemiologie, Public Health. Mit dabei auch Patientin Margit Lechner, die über ihre Erfahrungen berichten wird. In dieser Podiumsdiskussion wird beleuchtet, warum Gendermedizin heute unverzichtbar ist und wie eine moderne Gesundheitsversorgung aussehen muss, die alle Menschen im Blick hat.

Beginn ist um 19 Uhr im Studio 3 des ORF am Rennweg in Innsbruck. Um Anmeldung wird gebeten per Mail unter: studio3.tirol@orf.at oder per Telefon unter 0512/5343-26220. Der Eintritt ist frei! Weitere Informationen über die Tiroler Gesundheitsgespräche im Internet: www.tirolergesundheitsgespraeche.at