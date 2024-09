Tränen vor Gericht: Pärchen wegen Terror angeklagt

Auf Nachfrage des vorsitzenden Richter, gibt die damals erst 15-Jährige Einblicke in ihre Radikalisierung: Sie stamme aus einer christlichen oberösterreichischen Familie, lebe aber in Wien. Irgendwann habe sie schließlich angefangen, sich mit Religion auseinanderzusetzen: „Ich hab‘ mir gedacht, dass es keinen Sinn macht, dass ich Christin bin. Ich glaube nicht ans Christentum und ich verstehe es auch nicht. Der Islam ist klar. Wenn ich den Koran lese, verstehe ich, was gemeint ist.“ In einer Moschee traf sie schließlich radikale Islamisten, wollte so sein, wie sie.