Faszination IS: Warum werden Jugendliche radikal?

Seit 2014 ist der Islamische Staat in Österreich als Terrororganisation verboten – im österreichischen Strafgesetzbuch sind unter anderen ihm die Paragraf 278b und 278c gewidmet. Die Terrorgruppe verfolgt brutal Andersgläubige, verübt immer wieder Anschläge mit Toten. Wie der Anhänger Kujtim F. in der Wiener Innenstadt am 2. November 2020.