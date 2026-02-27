Krieg gegen den Krieg – mit den Waffen der Frauen

Die jüngste Inszenierung des Stückes im Burg-Kasino setzt vor allem auf die Macht der klischeehaften Anzüglichkeiten des Textes – und die sind im Überfluss vorhandenen. Die Bühne bildet eine (viel zu nahe und viel zu strahlend weiße) Wand in Form einer Burgschablone. Der Bühnenraum dahinter bleibt weitgehend ungenutzt, dafür wird mit und auf der Zuschauertribüne gespielt. Nach der Erkrankung der Regisseurin ist der Abend in einem kollektiven Arbeitsprozess entstanden – inszeniert haben der Chefdramaturg Thomas Jonigk und das Ensemble. Das Ergebnis sind Figuren, die in überzeichneter Komödiantik verloren gehen.