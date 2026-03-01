Stefan Kraft? „Es tut einem beim Zuschauen weh“

Dabei hatte sich der 32-Jährige für sein Heim-Wochenende in der Steiermark wohl mehr erhofft. Bereits in der Qualifikation am Freitag musste er zittern. Mit einem Sprung auf 188 Meter rettete sich der Salzburger als 40. gerade noch in den Wettkampf – auch begünstigt durch die Disqualifikation von Anze Lanisek. „Spielen brauche ich mich nicht mehr, ich bin auch noch sauschiach hingehüpft. Ich war so flach über dem Vorbau, da hätte ich es echt fast vergeigt“, übte Kraft schonungslos Selbstkritik.