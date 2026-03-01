Vermeulen bei Comeback im Falun-Skiathlon Elfter

Der nach schlechtem Start vorzeitig von den Olympischen Spielen abgereiste Mika Vermeulen hat bei seiner Rückkehr im Weltcup die Top Ten nur knapp verpasst. Der Steirer wurde am Sonntag in Falun im Skiathlon über 20 km in der ersten größeren Verfolgergruppe Elfter.
Der Sieg ging wie auch schon am Vortag im Sprint an Topstar Johannes Hösflot Kläbo, der sich im Zielsprint vor seinen norwegischen Landsleuten Harald Östberg Amundsen und Martin Löwström Nyenget behauptete.
Der sechsfache Olympiasieger von Tesero feierte seinen zehnten Weltcup-Saisonerfolg, insgesamt war es der 109. Benjamin Moser schlug sich einen Tag nach seinem dritten Platz im Skating-Sprint im Distanzrennen als 18. beachtlich. Der Skiathlon der Frauen ging ohne die am nächstjährigen WM-Schauplatz angeschlagen fehlende Teresa Stadlober über die Bühne.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.